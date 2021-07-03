47. Hitit Rallisi Ankara'da başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973'te Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen etkinlik, 12 yıl aradan sonra yeniden yarışseverlerle buluştu.
Kahramankazan Belediyesinin desteğiyle Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen ve 75 otomobilin start aldığı ralli, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da 0,8 katsayı üzerinden puan verecek.
Bilkent Otel önünden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un startını verdiği rallide ekipler, Güvenç, Uçarı, Aşağı Karaören/ İnceğiz etaplarını geçerek günü tamamlayacak.
Yarın yeniden direksiyon başına geçecek ekipler, aynı 3 özel etabı bir kez daha geçerek saat 14.10'dan itibaren Bilkent Otel'deki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile yarışı sonlandıracak.
Toplam uzunluğu 334,6 kilometre olan rallinin özel etaplarındaki mücadele ve sonuçlar, iki gün boyunca "ANOK YouTube" kanalından canlı olarak aktarılacak.
Organizasyonla ilgili görüşlerine yer verilen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya, "Uzun bir aradan sonra Ankara'da tekrar şampiyonayı gerçekleştirmek bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Yarışmaya aylar öncesinden hazırlanmaya başladık. Yolları yarışlara uygun hale getirebilmek için gerekli kontroller yapıldı. Otomobillerimiz, 3 etap geçerek şampiyonayı tamamlayacak. Kovid-19 salgını sebebiyle bu süreçte sadece uluslararası organizasyonları yapabildik. Bugün, gerekli salgın tedbirlerine uyarak tekrar ulusal bir şampiyona yapabilmekten mutluyuz. Sporcularımız, yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar yarışacak olmanın heyecanı içindeler." ifadelerini kullandı.
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