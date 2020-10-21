Oto ekspertiz şirketi Pilot Garage'ın Genel Koordinatörü Cihan Emre, bu yıl oldukça hareketli geçen ikinci el araç pazarı ve oto ekspertiz sektörünün güncel durumu hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.
1 Eylül 2020 itibariyle geçerli olan yeni düzenleme ile ikinci el oto sektöründeki güven probleminin aşılması adına önemli yol kat edildiğini belirten Emre, hem vatandaşın hem de sektör paydaşlarının geçen 1.5 aylık süreçte memnun olduğunu ifade etti.
Emre, "2020'de ikinci el araç alım satımlarının çok hareketli geçmesi, ekspertiz yapılan araç sayısına da doğrudan etki etmiş oldu. İlk 9 ayda satılan yaklaşık 5 milyon aracın yüzde 80'ine ekspertiz işlemi yapıldı. Ay bazında baktığımızdaysa Eylül ayında oto ekspertiz merkezlerinin araç girişleri rekor seviyeye ulaştı" dedi.
İkinci el pazarındaki en büyük problemin fiyatlardaki ani yükselişler olduğunu söyleyen Cihan Emre, ÖTV artışı sonrası pazarın durumunu da değerlendirdi.
Emre, "ÖTV matrahı düzenlemesi sonrasındaki ilk iki haftada ikinci el araç fiyatlarında suni bir artış yaşandı ve alıcılar kısa bir süre alım kararlarını erteledi. Fakat arkamızda bıraktığımız 1.5 aylık sürecin başlarında ÖTV konusunun bir handikap yaratacağını beklerken, bugün oto ekspertiz sektörünü etkilemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki aylarda da ikinci el araç ve oto ekspertiz sektörü tüm hızıyla büyümeye devam edecek" dedi.
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