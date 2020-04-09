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Oxfam, gelecek hafta yapılacak IMF/Dünya Bankası yıllık toplantısı öncesinde koronavirüs kaynaklı tüketim ve hanehalkı gelir kaybının küresel yoksulluğa olan etkisini hesapladığı raporunu yayımladı.

Raporda "Hızla yayılan ekonomik kriz 2008 küresel krizinden daha derin." ifadeleri dikkat çekerken, senaryo fark etmeksizin küresel yoksulluğun 1990 yılından bu yana ilk kez artacağı tahmin edildi. Ayrıca, bazı ülkelerdeki yoksulluk seviyesinin 30 yıl önceki seviyesine dönebileceğinin altı çizildi.

Dünya Bankası'nın çeşitli yoksulluk göstergelerini baz alarak bir dizi senaryo üzerinde hazırlanan rapora göre günde 1.90 dolar ve altında kazananlar aşırı yoksul, 5.5 dolar ve altında kalanlar da yüksek derecede yoksul olarak belirlendi.

En ciddi senaryoda gelirlerin yüzde 20 azalacağı ve aşırı yoksulluk çekenlerin 434 milyon artarak dünya genelinde 922 milyona yükselebileceği üzerinde duruldu. Bu senaryoda günde 5.5 dolar ve altında geliri olanların sayısı da 548 milyon artacak ve 4 milyara çıkacak.

Raporda, kayıtdışı ve sosyal güvenceden yoksun çalıştırılma ihtimali daha fazla olan kadınların, erkeklere nazaran daha büyük risk altında olduğu belirtildi. Ayrıca 2 milyar düzeyindeki kayıtdışı çalışanın hastalık ödeneği alamadığı, izin ve erzak haklarından faydalanamadığına vurgu yapıldı.

Örnek olarak, Bangladeş’teki bir milyondan fazla konfeksiyon işçisinin yüzde 80’inin kadın olduğu ve Batılı giyim markalarının siparişlerini ertelemeleri veya iptal etmeleri sebebiyle işten çıkarıldıkları için herhangi bir ödeme alamamaları gösterildi.

Dünya Bankası geçen hafta yaptığı açıklamada Doğu Asya ve PAsifik bölgesinde koşulların kötüleşmesi durumunda yoksulluğun 11 milyon artabileceğini belirtmişti.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE 2.5 TRİLYON DOLAR LAZIM

Koronavirüsün yoksulluk üzerindeki etkisini hafifletmek için 6 maddelik bir eylem planı üzerinde duran Oxfam nakdi yardım, borç silme, daha fazla IMF desteği gibi unsurlar üzerinde durdu.

Finansal araçlarla yaratılacak en az 1 trilyon dolarlık yeni uluslararası rezervle sağlık harcamalarının daha da artırılabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler ise gelişmekte olan ülkelerin bu salgını atlatmaları için 2,5 trilyon dolarlık bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu öngörüyor. Bu tutarın temin edilebilmesi için yurtdışı yardımların 500 milyar dolar daha artırılması gerekiyor. Bu tutarın 160 milyar dolarını ise yoksul ülkelerin toplum sağlığı sistemlerini güçlendirmek için gereken 160 milyar dolar oluşturuyor. Söz konusu rezervin varlıklı kişilerden veya yüksek miktarlardaki karlardan alınacak acil dayanışma vergileri ile de yaratılabileceği değerlendiriliyor.

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