Güzellik ve Bakım İstanbul, 9-12 Eylül'de gerçekleştirilecek

AA

Güzellik ve Bakım İstanbul, 9 Eylül'de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açacak.

TG Expo'dan yapılan açıklamaya göre, fuar, 200'den fazla katılımcı, 600'den fazla marka, 4 bini yabancı olmak üzere 30 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonel ziyaretçi ve satın almacıyı buluşturacak.

Fuarda en son güzellik trendleri, gelişmiş teknolojiler ve Almanya, Fransa, İrlanda, ABD, İngiltere ve Güney Kore'den markaların yeni ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

B2B Alım Heyeti Programı kapsamında katılımcılar hedef ülkelerden gelen uluslararası satın alma heyetleri ile ikili iş görüşmesi yapma fırsatı bulacak.

Başta Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika, KKTC, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden olmak üzere sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

Yerli ve milli üretim güzellik cihazları da görücüye çıkacak

Yerli ve uluslararası birçok profesyonel kozmetik markasının buluşacağı ve yeni teknolojilerin sergileneceği Güzellik ve Bakım İstanbul'da, dünya devi markaların yanı sıra yerli ve milli üretim güzellik cihazları da görücüye çıkacak.

Saç, SPA, wellness ve fitness ile ilgili gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerin 4 gün boyunca sergileneceği fuar, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçıları ve diğer sektör profesyonellerini de ağırlayacak.

4 gün sürecek fuarda birçok etkinlik de düzenlenecek. Fuarla eş zamanlı olarak kategorize edilmiş etkinlik programında 37 oturum, 35 konuşmacı ve 5 workshop gerçekleşecek.

Fuar boyunca sektör profesyonelleri dünyadaki güzellik trendleri, yeni ürünleri ve yöntemleri anlatacak. Ayrıca, katılımcılara bazı uygulamaları deneyimleme fırsatı da sunulacak.

Ameliyatsız gençleşmenin ve yaşlanmayı engellemenin yöntemlerinin anlatıldığı Anti-Aging Academy, "güzellik içten gelir" diyerek besinlerin cilt kalitesine etkisinin ele alındığı All in Wellness, saç, topuz ve makyaj şovlarından saç kesimi ve renklendirmeye, türban tasarım şovlarından microblading'e kadar en renkli şovlarla Beauty on the Stage, işletme yönetimi ve tüm tanıtım faaliyetlerinin profesyonellerce ele alınacağı Beauty Management, ünlü dermotologlarla Skin Care in the Spotlight, alanında uzman kişilerden sınırlı sayıda katılımcıya uygulamalı eğitimlerin verileceği Beauty Workshop oturumları ve daha fazlası Güzellik ve Bakım İstanbul'da olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TG Expo Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Dünyada 10 milyar dolarlık bir pazar olan medikal estetiğin Türkiye'deki pazar payı 100 milyon dolar ve her sene yüzde 10 büyüyor. Bununla birlikte uygulama sayısı bakımından Avrupa birincisi ve dünya 5'incisi olan ülkemizde kadınlarımız yıllık 400 bin TL'lik harcama yaparak medikal estetik alanının gelişimine ivme kazandırıyor. Biz de bunun bilinciyle hareket ettik ve fuarımızda günümüzün yükselen değeri medikal estetik alanında da ziyaretçilerimize güçlü bir içerik hazırladık."