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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 3 gıda laboratuvarına rekabet cezası - İş-Yaşam Haberleri

        3 gıda laboratuvarına rekabet cezası

        Rekabet Kurumu tarafından Kalite Sistem Laboratuvarları, Veltia Laboratuvar ve Southern Laboratuvarı tarafından fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği tespit edildi. Firmalara yaklaşık 2.5 milyon TL ceza kesildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:20
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        3 gıda laboratuvarına rekabet cezası
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        Rekabet Kurumu, özel gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma, bazı laboratuvarların analiz ücretlerinde ortak fiyat belirledikleri veya aralarında rekabete duyarlı bilgi paylaştıkları şüphesiyle başlatılmıştı.

        Tamamlanan soruşturmada, Kalite Sistem Laboratuvarları, Veltia Laboratuvar ve Southern Laboratuvarı tarafından fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği tespit edildi. Bu kapsamda ilgili teşebbüslere toplamda yaklaşık iki buçuk milyon Türk Lirası idari para cezası verildi.

        Soruşturma tarafı diğer şirketler hakkında ise herhangi bir ihlal tespitinde bulunulmadı.

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