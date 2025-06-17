3 gıda laboratuvarına rekabet cezası

Rekabet Kurumu, özel gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma, bazı laboratuvarların analiz ücretlerinde ortak fiyat belirledikleri veya aralarında rekabete duyarlı bilgi paylaştıkları şüphesiyle başlatılmıştı.

Tamamlanan soruşturmada, Kalite Sistem Laboratuvarları, Veltia Laboratuvar ve Southern Laboratuvarı tarafından fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği tespit edildi. Bu kapsamda ilgili teşebbüslere toplamda yaklaşık iki buçuk milyon Türk Lirası idari para cezası verildi.

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Soruşturma tarafı diğer şirketler hakkında ise herhangi bir ihlal tespitinde bulunulmadı.