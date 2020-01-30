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Boeing, 737 Max kriziyle boğuştuğu 2019 yılında 636 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. ABD'li uçak üreticisi böylelikle 1997 yılından bu yana ilk kez zarar etmiş oldu. Boeing, 2018 yılını 10.46 milyar dolar kâr ile kapatmıştı.
Boeing'in zararındaki en önemli faktör olarak, mart ayında 346 kişiye mezar olan kazada düşen 737 Max uçağı sonrası tüm hava yollarının aldığı uçakları yere alması ve programın durdurulması öne çıktı.
Endonezya'da Lion Hava Yolları ve Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max uçakları sırasıyla ekim 2018 ve mart 2019'da düşmüş ve incelemeler sonrası üretim hatası bulunmuştu. Söz konusu uçaklarda hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği ortaya çıkmıştı
FATURASI 18.6 MİLYAR DOLAR
ABD'li şirketten yapılan açıklamada 737 Max krizinin faturasının 18 milyar doları aştığı belirtildi. Bu rakama Boeing'in 737 Max müşterilerini tazmin etmek için ayırdığı 8.2 milyar dolar da dahil.
Gelir tablosuna göre, Boeing'in gelirleri de yüzde 37 düşerek 28.34 milyar dolardan 17.91 milyar dolara geriledi ve önceki yıl hisse başına 5.48 dolar kâr eden şirket bu yıl hisse başına 2.33 dolar zarar etti ancak buna rağmen dev üreticinin borsadaki hisseleri yükselişte.
Bununla birlikte Boeing'in problemleri 737 Max ile sınırlı da değil. ABD basınına göre Boeing, 737 dar gövde ve 787 - 777 geniş gövde uçakları arasında yeni bir sınıf olarak planladığı bir sonraki uçak programını da yeniden değerlendiriyor. Ayrıca, geniş gövdeli 787 Dreamliner uçaklarının üretiminin gelecek yıl ayda 14 adetten 10'a düşürüleceği de açıklandı.
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