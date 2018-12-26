Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



TÜRK YILDIZLARINDAN BİR YÜZBAŞI VAR

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararını ardından harekete geçen Konya Emniyeti önceden belirlenen 11 ildeki toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızlarında görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor.