2024'te rekorlar kırdı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2024 yılında yeni rekorlarla öne çıktı. BES’te katılımcı sayısı yüzde 9.8 artışla 9.5 milyonu aşarken, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte sistemdeki toplam katılımcı sayısı 2024 yılını 17.1 milyon katılımcıyla tamamladı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı ve OKS dahil yüzde 62.2’lik artışla yıl sonunda 1.2 trilyon TL’yi aştı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, BES’te 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 yılına yönelik öngörülerini paylaştı. Yüzde 30’luk devlet katkısının BES’in büyümesinde en önemli itici güçlerden biri olduğunun altını çizen Uğur Gülen, “Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği BES’i bugün ülkemiz finans sistemi içinde en önemli tasarruf araçlarından biri durumuna getirdi. 2024 yılında OKS dahil toplam katılımcı sayımız yüzde 7 artışla 17 milyon barajını geçerek 17.1 milyona ulaştı. Devlet Katkısı dahil BES fon büyüklüğü 2024 başına göre yüzde 62,1 artarak 1 trilyon 140 milyar TL’ye yükselirken, DK dahil OKS fon büyüklüğü 87.2 milyar TL’ye ulaştı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise yüzde 62.2 oranında artarak 1 trilyon 227.2 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

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EGM verilerine göre BES’in ortalama fon getirisine yıllar itibariyle 2022 yılı dışında son 5 yıldır TÜFE’nin üzerinde seyrettiğinin altını çizen Gülen sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu da BES fonlarının istikrarlı biçimde katılımcılarına pozitif reel getiri sağladığını gösteriyor. 2024 rakamlarına göre BES fonları ortalama %47,1 getiriyle %44,4’lük TÜFE’nin üzerinde seyretti.”

18 YAŞ AYTI LOKOMOTİF OLDU

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin son dönemdeki büyümesinde lokomotif rolü üstlenen 18 yaş altında da büyümenin tüm hızıyla sürdüğüne dikkat çeken Gülen, “18 yaş altında 2024 başına göre katılımcı sayısında yüzde 39.8 büyümeyle 1 milyon 420 bin katılımcı sayısına ulaşılırken sözleşme sayısında yüzde 41.6 oranında büyümeyle 1 milyon 597 bin sözleşmeye gelindi. Fon büyüklüğünde ise çok daha büyük bir ivme ile yıl başına göre yüzde 175.7 oranında büyümeyle devlet katkısı dahil 34 milyar TL aşıldı.” dedi.

TES GELİR KAYBINI ÖNLEYECEK Devlet katkısından maksimum faydalanmak isteyen katılımcılar için 2025 yılı üst limitinin 93.619,80 TL olduğu ve bu katkıdan faydalanmak için 312.066 TL katkı payı yatırılması gerektiğine dikkat çeken Gülen sisteme olan ilginin yüzde 30’luk devlet katkısı birlikte 2025 yılında da artarak devam etmesini beklediklerinin altını çizdi. REKLAM BES’in, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) hayat bulması ile birlikte hem tasarrufları daha da hızlı bir şekilde artıracağını, hem de kamu emeklilik sistemine önemli bir destek oluşturacağının altını çizen Gülen, sözlerini şöyle sürdürdü: “BES’te 2025 gündeminde en öne çıkan konu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olarak öne çıkıyor. Birlik olarak hazırladığımız sektör model önerisinde TES, OKS’yi dönüştürecek şekilde, çalışana ek olarak işveren katkılı ve kapsamdaki tüm çalışanların mücbir sebepler dışında emeklilik şartlarını sağlayana kadar sistemde kalmalarını sağlayacak şekilde gerçek anlamda ikinci basamak olarak konumlandırıldı. TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulandı.” SÜRDÜRÜLEBİLİR EMEKLİLİK SİSTEMİ Önümüzdeki 20 yılın tasarruf birikimi açısından Türkiye özelinde çalışma çağındaki üretken nüfusun artmasına bağlı olarak demografik fırsat penceresi sunduğuna vurgu yapan TSB Başkanı Uğur Gülen, “Emeklilik sistemini güçlendirebilecek, kamu emeklilik sisteminin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlayarak sürdürülebilir emeklilik sistemi oluşturulması ilk önceliğimiz olmakla birlikte, TES’in tasarrufların arttırılması konusunda çok olumlu etkide bulunacağını değerlendiriyoruz. TES’in operasyonel altyapısı ve kurgusu ile fon yapısına ilişkin çalışmalar başta olmak üzere hazırlıklar SEDDK’nın liderliğinde, ilgili kamu kurumları ve sektörümüzle istişare halinde devam ediyor.” şeklinde konuştu. BES’e yönelik 2025 yılı büyüme tahminlerini de paylaşan Gülen, “TES’i devreye almadan son yıllardaki büyüme oranlarını baz alarak bir tahmin üretmemiz durumunda BES için devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün 2025 yılı sonunda OKS dahil 2.2 trilyon TL’ye, katılımcı sayısında da OKS dahil 19.3 milyona ulaşacağını öngörüyoruz.” dedi.