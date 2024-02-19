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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur, tahminler neler? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Şubat Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Yılın ikinci Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Merkez Bankası, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında ilk kez toplanıyor. Bu kapsamda Para Politikası Kurulu'nun aldığı faiz kararı kadar, Merkez Bankası toplantısının yapılacağı tarih de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte 2024 Şubat TCMB faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 07:36 Güncelleme: 20.02.2024 - 07:36
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk toplantısında, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltimişti. Peki, "2024 Şubat Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur?" İşte Merkez Bankası toplantısının gerçekleşeceği tarih...

        • 2

          MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) şubat ayı faiz toplantısı 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Alınan faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

        • 3

          MERKEZ BANKASI OCAK AYINDA FAİZİ ARTIRDI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti.

        • 4

          2024 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

          22 Şubat 2024

          21 Mart 2024

          25 Nisan 2024

          23 Mayıs 2024

          27 Haziran 2024

        • 5

          25 Temmuz 2024

          22 Ağustos 2024

          19 Eylül 2024

          17 Ekim 2024

          21 Kasım 2024

          26 Aralık 2024

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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