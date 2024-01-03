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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 Ocak en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 öğretmen maaşları: Ocak öğretmen maaşı ne kadar oldu?

        Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından, emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ve 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları da büyük oranda belli oldu. İşte 2024 Ocak öğretmen maaş zammı ile başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 21:59 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:59
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        • 1

          Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları belli oldu. Çalışılan yıl, unvan ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşlarına, 6 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı 6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/4 derecesine sahip öğretmen maaşı 26 bin 837 TL olmuştu. Peki, "2024 Ocak öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 öğretmen maaşları...

        • 2

          2024 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

          Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

          1/4 derecesinde görev yapan öğretmene %50 zam yapılması durumunda maaşı 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya yükselecek.

          1/4 derecesinde görev yapan uzman öğretmen maaşı ise 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya yükselecek.

        • 3
          Memur maaşları nasıl hesaplanacak?
          2023 Temmuz - Aralık maaşı 2024 Ocak -Haziran maaşı
          Birim: TL Ana maaş İlave ödeme Toplam maaş Ana maaş İlave ödeme Toplam maaş
          Hizmetli 15/1 12.300 8.077 20.377 18.358 12.055 30.413
          Memur 12/1 13.201 8.077 21.278 19.702 12.055 31.757
          Memur 9/1 13.233 8.077 21.310 19.751 12.055 31.806
          Teknisyen 9/1 13.839 8.077 21.916 20.654 12.055 32.709
          Öğretmen 8/1 15.301 8.077 23.378 22.837 12.055 34.892
          İmam - Hatip 8/1 15.026 8.077 23.103 22.426 12.055 34.481
          Şef 4/1 14.681 8.077 22.758 21.912 12.055 33.967
          Polis 8/1 20.543 8.077 28.620 30.660 12.055 42.715
          Hemşire 8/1 17.011 8.077 25.088 25.389 12.055 37.444
          Müdür 4/1 19.249 8.077 27.326 28.730 12.055 40.785
          Mühendis 8/1 20.501 8.077 28.578 30.597 12.055 42.652
          İlçe Müdürü 4/1 22.900 8.077 30.977 34.178 12.055 46.233
          Daire Başkanı 39.392 8.077 47.469 58.793 12.055 70.848
          Genel Müdür 53.542 8.077 61.619 79.911 12.055 91.966
        • 4

          Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaş ödemeleri her ayın 15’inde hesaplara aktarılıyor. Zam oranlarının belli olmasıyla beraber memurlar ile öğretmenlerde Ocak ayının 15’inde zamlı maaşlarını alabilecek.

        • 5

          Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.

        • 6

          MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?

          Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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