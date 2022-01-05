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2022 Ocak Polis memuru maaşı! Polis ve başkomiser maaşları ne kadar oldu 2022? Zamdan sonra yeni polis maaşları

2022 Polis maaşı zammı! Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 zamdan sonra yeni polis maaşları

Milyonlarca polis memurunun heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı belli oldu. 2022 yılının ilk yarısında memur maaşlarına uygulanacak zam oranı memurlar tarafından araştırılıyordu. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 polis maaşı zammı da belli oldu. Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 zamdan sonra yeni polis maaşları ve 2022 Polis maaşı zammı!

05.01.2022 - 13:18 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • 3 Ocak Pazartesi Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından haftalardır gündemden düşmeyen Polis maaşları ne kadar oplacak sorusunun cevabı belli odlu. 2022 memur ve emekli maaşlarında bu sene uygulanacak zam oranı netleşti. Memur maaşlarına ek zam müjdesi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Polis maaşlarına enflasyon farkının yanında yüzde 5 olarak açıklanan toplu sözleşme zammı kabine toplantısının ardından yüzde 7.5 olarak değiştirildi. 

    Polis maaşlarına Ocak-Haziran aylarında geçerli olmak üzere yüzde 30.5 zam geldi. 2022 Temmuz ayında memur maaşlarına yeniden zam gelecek. Habertürk'ten Ahmety Kıvanç, 2022 memur zammı ve polis maaşlarını yazdı. İşte 2022 memur maaşları zam oranlarına göre polis maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı ve zamdan sonra polis maaşlarında son durum... 

  • 2022 POLİS ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılmasına karar verildi. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’den 6 bin 220 TL’ye yükselmişti.

    Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021’in temmuz – aralık döneminde yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyordu.

  • POLİS MAAŞLARINA EK ZAM VAR MI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak

  • 2022 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

     

    MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 29225
    Genel müdür (1/4) 16177 21095
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
    Öğretmen (1/4) 6587 8590
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
    Başkomiser (3/1) 8522 11113
    Polis memuru (8/1) 7465 9734
    Uzman doktor (1/4) 10126 13204
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
    Mühendis (1/4) 8703 11349
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
    Vaiz (1/4) 6844 8925
    Avukat (1/4) 8311 10837
    En düşük memur maaşı 4880 6364
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır  

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