3 Ocak Pazartesi Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından haftalardır gündemden düşmeyen Polis maaşları ne kadar oplacak sorusunun cevabı belli odlu. 2022 memur ve emekli maaşlarında bu sene uygulanacak zam oranı netleşti. Memur maaşlarına ek zam müjdesi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Polis maaşlarına enflasyon farkının yanında yüzde 5 olarak açıklanan toplu sözleşme zammı kabine toplantısının ardından yüzde 7.5 olarak değiştirildi.

Polis maaşlarına Ocak-Haziran aylarında geçerli olmak üzere yüzde 30.5 zam geldi. 2022 Temmuz ayında memur maaşlarına yeniden zam gelecek. Habertürk'ten Ahmety Kıvanç, 2022 memur zammı ve polis maaşlarını yazdı. İşte 2022 memur maaşları zam oranlarına göre polis maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı ve zamdan sonra polis maaşlarında son durum...