2022 öğretmen maaşı ne kadar? Ek zam sonrası en düşük öğremten maaşları

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammı yüzde 7.5'e çıkardıkları. Kararname 18 Ocak'ta TBMM'de onaylandı. Böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapıldı.

Yani öğretmen maaşları 2022 Ocak ayında yüzde 30 oranında zamlanmış oldu. Peki, en düşük öğretmen maaşı ne kadar?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 2022 memur zammı ve öğretmen maaşlarını yazdı. Ahmet Kıvanç'ın hazırladığı tabloya göre en düşük öğretmen (1/4) maaşı 2022'de 6 bin 587 TL'den 8 bin 397 TL'ye yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI EK ZAM ÖDEMESİ BAŞLADI

Memur maaşları ek zam ödemesi 27 Ocak Perşembe günü yapıldı. Memurlar maaşlarını aldıkları PTT ve banka hesaplarından ek zam farklarını alabilecekler. TÜİK ve toplu sözleşme doğrultusunda yapılan rutin zam ise 15 Ocak'ta hesaplara yansımıştı.