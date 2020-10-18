Milyonlarca vatandaş soruyor: Vergi ve SGK prim borçları yapılandırma ne zaman başlıyor? AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmaları bulunduğunu söyledi. TBMM'ye sunulan 43 maddeden oluşan ekonomiye ilişkin torba teklifiyle ilgili açıklama yapan Muş "Şu anda teknik kısımlar üzerinde çalışıyoruz. Planladığımız tekdirde bu kanun teklifi görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek" dedi.

VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş "Vergi affı gündeminizde mi?" sorusuna, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile alakalı bir çalışmamız şu an var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımız takdirde bu kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan Bütçe Komisyonumuza sunacağız" diye konuştu. Bu çalışmayı daha önce de yaptıklarını hatırlatan Muş, "Onlara benzer olacak. Ama teknik kısımlar çalışmaları devam ettiği için onları komisyon aşamasında bu teklifimizi vereceğimiz zaman daha net bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Muş, soru üzerine, sicil affı ile ilgili bir çalışmanın söz konusu olmadığını belirtti.