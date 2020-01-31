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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75.3 iken 2019 yılında yüzde 84.6 oldu.

ARALIKTA İTHALAT YÜZDE 14.9 ARTTI

İhracat, 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat %14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Aralık 2019:

Dış ticaret açığı 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57.6 artarak 2 milyar 744 milyon dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılı Aralık ayında yüzde 77.3 oldu.