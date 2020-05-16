AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son blokunun yerleştirme töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. Bu eser Çanakkale Zaferi'nin simgesi olarak boğazı süsleyecek ve şehit olanları rahmetle yad edecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğunun yerleştirilmesinin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı kutluyorum" dedi.

Erdoğan, "Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak" değerlendirmesini paylaştı.

EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜ OLACAK

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak ve Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprüyle ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.

Suyun içindeki blokların yerleştirilmesi ve köprünün ayakları yükselmesiyle Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başladı.

Her iki yakada 333'er metrelik iki ayağı oluşturacak toplam 4 kule, 32'şer blokun yerleştirilmesiyle 318 metre yüksekliğe ulaşılacak. Böylece kuleler tamamlanmış olacak.

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılması öngörülüyor.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.

18 MART 2022'DE AÇILACAK

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre yükseklikte olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor. Köprü tamamlandığında özellikleriyle birlikte simgelerin köprüsü olarak anılacak.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

HDP VE CHP'YE SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da PKK, Adana’da CHP’nin vefa destek gruplarına yönelik saldırısının şekil olarak farklı olsa da zihniyet olarak aynı olduğunu belirterek, “Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan gizli yapının bir süredir yürüttükleri siyasi ittifakı sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Ama biz devlet düşmanlarına bu toprakları bırakmayacağız” dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

- Van’ın Özalp ilçesinde PKK’nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP’lilerin de içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Özalp ilçesinin bir mahallesinde vatandaşlara yardım götüren vefa grubuna PKK’lılar ateş açtılar. Vefa sosyal destek grubu görevlisi ile bir vatandaşımız şehit oldu. Daha Özalp’teki şehitlerin kanı kurumadan Adana Yüreğir kaymakamlığı bünyesindeki vefa grubu saldırıya uğradı. Kaymakamlık önünde yardım dağıtırlarken bu saldırı gerçekleşti.

- Devletin kaymakamı, polisi ve vefa grubuna hem hakaret edip hem fili saldırıda bulunan güruhun CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK’nın uzun namlulu saldırısını CHP’liler Adana’da yumruk ve hakaretle yaptı. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır.

- Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan gizli yapının bir süredir yürüttükleri siyasi ittifakı sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetini göremeyenler için bu iki hadise başlı başına ibret vesikasıdır. Bu toprakları, bu devlet ve millet düşmanlarına bırakmayacağız. Devletin askerine polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK’sından FETO’suna kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK’nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammül edemeyen siyasi uzantılara sandıkta cumhur ittifakı olarak hezimete uğratmayı sürdürüeceğiz

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Sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar verildiğini belirten Erdoğan, "Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyon üzerine çıkardık. Genel sağlık sigortası sistemi ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk. Bunları yaparken CHP’nin başını çektiği bir kesim hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi." dedi.

"Şehir hastanelerine demediklerini bırakmadılar. Ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz." diyen Erdoğan, "İkitelli’de ilk bölümünü daha önce açtığımız Başakşehir Şehir Hastanemizin ikinci kısmını 21 Mayıs’ta Japonya Başbakanı ile video konferans ile hizmete sunacağız. Bu zihniyet; salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe’de yapımını tamamladığımız hastanelere “israf” diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir yapıdalar. İçişleri Bakanlığı’mızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren vefa sosyal destek gruplarına saldırılar. Bu da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.” şeklinde konuştu