11. ÖRAV Eğitim Şenliği 7 ilde başladı

Haziran ayı boyunca Ankara, Bursa, Diyarbakır, Düzce, İzmir, Mersin ve Van olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen şenlik kapsamında, 75 atölye gerçekleştirildi. 1.069 öğretmenin katıldığı bu özel etkinlikte, öğretmenler hem öğrendi hem deneyimledi.

"Birlikte öğrenmenin enerjisiyle yeni döneme hazırız"

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ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, "ÖRAV Eğitim Şenliği kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerimizle bir araya gelmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu yıl da öğretmenlerimizin öğrenmeye olan isteği, birbirinden beslenen paylaşım kültürü ve sürekli gelişim arzusu, şenliğimizin ruhunu belirledi. 11. Eğitim Şenliği boyunca ortaya çıkan üretkenlik ve etkileşim, yeni eğitim yılına hep birlikte güçlü bir adım atmamızı sağlayacak. Birlikte öğrenmenin enerjisiyle yen döneme hazırız" dedi.

ÖRAV Eğitim Şenliği, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda Türkiye genelinde dayanışma ve paylaşım kültürünü de güçlendirmeyi amaçlıyor. 11. ÖRAV Eğitim Şenliği, Eylül ayı itibarıyla farklı illerde yıl sonuna kadar devam edecek.