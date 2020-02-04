HABERTURK.COM

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı.

İkinci el araçlarla ilgili bir çalışma hazırlayan veri ve analiz şirketi olan Cardata, 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı.

2006 Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire - 29.200 TL 2010 Renault Symbol 1.5 DCI Authentique - 39.500 TL 2012 Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus - 44.500 TL 2012 Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend - 53.600 TL 2013 Renault Clio 1.2 16V Joy - 54.000 TL 2015 Fiat Linea 1.3 Multijet Pop - 54.700 TL 2013 Hyundai i20 1.4 CRDI Jump - 55.400 TL 2012 Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline - 57.100 TL 2007 Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance - 66.700 TL 2016 Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy - 71.400 TL 2013 Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus - 76.500 TL 2013 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X - 79.000 TL 2016 Opel Astra 1.6 Edition Plus - 82.800 TL 2017 Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban - 84.100 TL 2018 Renault Clio 1.5 DCI Joy - 85.700 TL 2014 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X - 86.700 TL 2012 Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline - 90.900 TL 2017 Renault Megane 1.6 16V Joy - 93.100 TL 2016 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X - 98.500 TL 2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT - 99.600

Söz konusu fiyat aralığındaki araçların büyük bir kısmını dizel ve manuel vitesli otomobillerin oluşturduğu dikkat çekerken, listede Fiat, Renault, Ford ve Volkswagen’e ait modellerin ağırlıklı olarak yer aldığı görülüyor.

Toplamda 101 otomobilin yer aldığı listedeki en uygun fiyatlı otomobilin 29 bin 200 TL’lik fiyatıyla 2006 model Hyundai Accent 1.5 CRDI olduğu açıklanırken, 100 bin TL bandına en yakın modelin ise ortalama fiyatı 99 bin 600 TL’ye çıkan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT olduğu belirtiliyor.

'YÜZDE 60'A VARAN ARTIŞLAR VAR'

İkinci el araç fiyatlarında geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yaşanan kademeli artışın Ocak ayında da devam ettiğini kaydeden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta ‘0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok" dedi.

Tüketicilerin aracının değerlenmesini beklediği ve satmadığını bildiren Yalçın, "İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, filo kiralama şirketlerinin araç parklarını elinde tutması ve ithal modellerdeki stok sıkıntıları pazardaki artışa neden olan etkenler arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Yalçın, "Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz" diye konuştu.