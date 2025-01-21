"10 yıl içinde 5 dolar trilyoneri olacak"

Oxfam, İsviçre'nin Davos kentinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında, “Sömürgeciliğin adaletsiz yoksulluğu ve haksız zenginliği” başlıklı eşitsizlik raporunu yayımladı.

Dünya genelinde 2023'te 2 bin 565 olan milyarder sayısının, 2024'te 204 artarak 2 bin 769'a yükseldiği kaydedilen raporda, bu kişilerin toplam servetinin ise 12 ay içinde 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara ulaştığı, böylece geçen yıl, kayıtların tutulmaya başlamasından beri en büyük ikinci yıllık artışın yaşandığı belirtildi.

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Milyarderlerin servetinin 2024’te 2023’e göre üç kat daha hızlı arttığı aktarılan raporda, Dünya Bankası verilerine göre yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının 1990'dan bu yana neredeyse hiç değişmediği ifade edildi.

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Yoksulluğu azaltma konusundaki ilerlemenin durma noktasına geldiği vurgulanan raporda, dünya genelinde 3,6 milyar insanın günlük 6,85 doların altında bir gelirle yaşamını sürdürdüğüne ve bugün bu oranın dünya nüfusunun yüzde 44'ünü temsil ettiğine işaret edildi.

Raporda, “Giderek artan bu servet yoğunlaşması, milyarderlerin endüstriler ve kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek arttığı tekelci bir güç oluşmasına yol açmaktadır.” denildi.

SERVETLERİ GÜNDE ORTALAMA 100 MİLYON DOLAR ARTTI

Oxfam raporunda, dünyanın en zengin 10 kişisinin servetlerinin geçen yıl günlük ortalama 100 milyon dolar arttığı, bu kişilerin, servetlerinin yüzde 99'unu kaybetseler bile milyarder olarak kalacakları belirtildi.

Dünyanın 10 yıl içinde 5 dolar trilyonerine sahip olacağı tahminde bulunulan Oxfam'ın raporunda, milyarderlerin servetinin yüzde 60'ının "artık miras, tekel gücü veya tanıdık bağlantılarından geldiğine" dikkat çekildi.

Raporda, “Haksız servet ve sömürgecilik milyarder servet birikiminin iki ana itici gücü olarak karşımıza çıkmaktadır.” ifadesi yer aldı.

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Bugün milyarderlern servetinin yüzde 36'sının "artık miras" yoluyla edinildiği aktarılan raporda, özellikle Avrupa'daki süper zenginlerin çoğunun, servetlerinin bir kısmını tarihsel sömürgeciliğe ve yoksul ülkelerin sömürülmesine borçlu olduğuna işaret edilerek, “Örneğin, genişleyen medya 'imparatorluğunu' Fransa'nın milliyetçi sağının hizmetine sunan milyarder Vincent Bollore'nin serveti kısmen Afrika'daki sömürgecilik faaliyetlerinden elde edilmiştir.” denildi.

Bu servet edinme dinamiğinin bugün de “modern sömürgecilik” olarak devam ettiği değerlendirmesine yer verilen raporda, Küresel Güney'den Küresel Kuzey'deki ülkelere ve onların en zengin vatandaşlarına büyük miktarlarda para akmaya devam ettiği ifade edildi. - Zenginler 2023’te finans sistemi aracılığıyla Küresel Güney'den saatte 30 milyon dolar çekti Raporda, ABD, İngiltere ve Fransa gibi Küresel Kuzey ülkelerindeki en zengin yüzde 1'lik kesimin, 2023’te finans sistemi aracılığıyla Küresel Güney'den saatte 30 milyon dolar çektiği bildirildi. Küresel Kuzey ülkelerinin, küresel nüfusun sadece yüzde 21'ini oluşturmalarına rağmen küresel servetin yüzde 69'unu, milyarder servetinin yüzde 77'sini kontrol ettikleri ve milyarderlerin yüzde 68'ine ev sahipliği yaptıkları raporda yer aldı. Raporda, hükümetler, eşitsizliği azaltmak ve aşırı zenginliği sona erdirmek için hızla harekete geçmeye çağrılarak, aşırı zenginliği sona erdirmek için en zenginlerin vergilendirilmesi, vergi cennetlerinin kaldırılması ve ekonomik sistemlerin eşitsizliği azaltacak şekilde düzenlenmesi istendi. Oxfam raporunda, “Güney'den Kuzey'e servet akışına son verilmelidir. Borçlar iptal edilmeli ve zengin ülkelerin ve şirketlerin finansal piyasalar ve ticaret kuralları üzerindeki hakimiyetine son verilmelidir.” değerlendirmesi yapıldı. Oxfam International İcra Direktörü Amitabh Behar, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel ekonomimizin ayrıcalıklı bir azınlık tarafından ele geçirilmesi, bir zamanlar hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı. Milyarderleri durdurmadaki başarısızlık, şimdi yakında trilyoner olacakları doğuruyor. Milyarderlerin servet biriktirme hızı üç kat artmakla kalmadı, güçleri de arttı.” ifadelerini kullandı. Vergilendirilmemiş milyarlarca dolarlık miras, servet ve gücün birkaç kişinin elinde kilitli kaldığını belirten Behar, “Her ülkede öğretmenlere yatırım yapmak, ilaç satın almak ve iyi işler yaratmak için umutsuzca ihtiyaç duyulan para, süper zenginlerin banka hesaplarına hortumlanıyor. Bu sadece ekonomi için kötü değil, insanlık için de kötü.” değerlendirmesinde bulundu.