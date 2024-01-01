Borsa bugün açık mı? Yılbaşında borsada işlem yapılır mı?
Yılbaşının gelmesiyle borsanın çalışma saatleri de bir kez daha araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsanın 31 Aralık Pazar günü yılbaşında ve ertesi gün 1 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırıyor. Türkiye Merkez Bankası, BİST'in hangi günler kapalı olduğunu açıkladı. Peki, bugün borsa açık mı? İşte, detaylar...
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Yatırım yapanlar ve borsayı takip edenler 1 Ocak 2024 tarihlerinde borsanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını merak ediyor. Türkiye Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde 2024 yılında borsanın ne zaman kapalı olacağına dair bir liste yayınladı. Peki, 1 Ocak'ta borsa açık mı? İşte, detaylar...
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1 OCAK PAZARTESİ BORSA AÇIK MI KAPALI MI?
1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil ilan edildiği için borsa da kapalı olacak borsa resmi tatiller ve hafta sonunda kapalı oluyor.
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2024 YILINDA BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?
1 Ocak Pazartesi - Yeni yıl tatili
9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı Arefesinde yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kadar açık olacak.
10-11-12 Nisan Çarşamba, Perşembe, Cuma - Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi
16-17-18-19 Haziran Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı
28 Ekim Pazartesi - Cumhuriyet Bayramı yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kaadr açık.
29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı
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