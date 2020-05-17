Zorlu PSM, 19 Mayıs'ı bir dizi etkinlikle online olarak kutlayacak

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM),19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırladığı bir dizi etkinlik, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital platformlardan sanatseverlerle buluşacak.
Sunuculuğunu Yekta Kopan'ın üstlendiği "#PSMyleKal 19 Mayıs" başlıklı program, 19 Mayıs saat 11.00'de başlayarak, Zorlu PSM'nin YouTube ve Instagram hesaplarında gün boyu devam edecek.
Program kapsamında, sosyal inovasyonda geleceği şekillendiren konular masaya yatırılacak. Pazarlama kariyerinde bugüne kadar birçok ödüle değer görülen Yüce Zerey, geleceğin iş dünyasını ve çalışanları konusunda bir konuşma yapacak.
Etkinlik bünyesinde ayrıca Şölen Yücel'in gerçekleştireceği "Yaratıcı Potansiyelini Keşfet" atölyesinin yanı sıra Atölye Akademi ise tasarım odaklı düşünme eğitimi gerçekleştirecek. Sosyal inovasyon platformu imece'nin düzenleyeceği sosyal inovasyon atölyesi de geleceğin, sosyal girişimler ve inovasyonla nasıl şekillendiğini ele alacak.
Programda, rock'n roll, blues ve hip hop gibi farklı türleri bir araya getiren Adamlar grubu, Zorlu PSM'nin YouTube kanalından yayınlanacak özel konserle dinleyicileriyle bir araya gelecek.
Alaturka nağmeleri, rock melodileriyle birleştiren şarkıları ve canlı sahne performanslarıyla müzikseverler tarafından beğenilen Can Bonomo ise programın kapanışını yapacak.
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