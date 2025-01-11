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        Haberler Spor Transfer Ziyech'in yeni takımı belli oluyor - Galatasaray transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Ziyech'in yeni takımı belli oluyor

        Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen oyunculardan Hakim Ziyech, Suudi Pro League takımlarından Al-Fateh ile görüşüyor. Ligde son sırada bulunan Suudi takımının, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için önemli aşama kaydettiği ve oyuncunun Galatasaray'daki alacaklarını beklediği vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:51
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        • 1

          Suudi Arabistan basınından Saudi360’da Abdalaala Sakair’in aktardığı bilgilere göre: Al-Fateh, Faslı Hakim Ziyech'ten mevcut transfer döneminde kendilerine katılması için sözlü onay aldığı ve şu ana kadar nihai detaylar üzerinde anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

        • 2

          Galatasaray formasıyla bu sezon yalnızca 320 dakika forma giyen Hakim Ziyech’in sözleşmesi Haziran 2025’te sona eriyor.

        • 3

          Oyuncunun sezon başında Arap Yarımadası’ndan teklif aldığı ve sarı-kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığı nedeniyle bu teklife izin vermediği bildirilmişti.

        • 4

          Kadroda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ın gerisinde kalan Ziyech’in son maçlardaki performansı tartışılmıştı. Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Ziyech’in ayrılmak istediğini belirtmişti.

        • 5

          Faslı oyuncunun 3-5 milyon Euro aralığında bir alacağı olduğu ve ayrılık sürecinin bu yüzden uzadığı biliniyor.

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