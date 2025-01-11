Ziyech'in yeni takımı belli oluyor

Suudi Arabistan basınından Saudi360’da Abdalaala Sakair’in aktardığı bilgilere göre: Al-Fateh, Faslı Hakim Ziyech'ten mevcut transfer döneminde kendilerine katılması için sözlü onay aldığı ve şu ana kadar nihai detaylar üzerinde anlaşmaya varılmadığı belirtildi.