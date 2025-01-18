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        Haberler Televizyon Zirvenin değişmeyen sahibi; 'Kızılcık Şerbeti'

        Zirvenin değişmeyen sahibi; 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle tüm kategorilerde yine birinci oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 12:38 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:38
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        Zirvenin değişmeyen sahibi
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 12.69 izlenme oranı, 34.49 izlenme payı, ABC1’de 11.01 izlenme oranı, 27.66 izlenme payı, Total grubunda 8.64 izlenme oranı, 21.69 izlenme payı ile birinci oldu. Yayınlanan bölüme, Nilay’ın hayata dönmesi damga vurdu. Dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 9 saat yer alarak gündemi belirledi.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 84'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        “NİLAY YAŞIYOR!”

        Dizinin yayınlanan bölümünde; yangın felaketinde ağır yaralanan Nilay’ın hayata dönmesi sevinç yarattı. Nilay’ın eve dönüşünü kutlayan Ünallar, yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Nilay’dan gelen güzel haber herkesi sevindiriyor;

        Ömer, Kıvılcım’la birlikte Baran’ın hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Şarkıcı olmak isteyen kağıt toplayıcısı Baran’ı, Ömer arkadaşının restoranında sahneye çıkarttı. Aşklarını doludizgin yaşayan Doğa ve Fatih’in tatil kaçamağı romantik anlara sahne oldu. Doğa’ya sürpriz yaparak kar tatiline götüren Fatih’in, kıskançlıklarını geride bırakması dikkat çekti.

        Doğa, Fatih’in jestleri karşısında şaşkına dönüyor;

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        Kıvılcım’ın, yurtdışından dönen arkadaşı Işıl’ın, Abdullah’la yaptığı iş görüşmesi gergin anlara sahne oldu. Abdullah’la çalışmak istemeyen Işıl, farklı bir yerde işe başladığında otelin sahibinin Abdullah olduğunu öğrendi. Bölümün final sahnesinde karşı karşıya gelen Abdullah ve Işıl arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

        Işıl’a büyük şok;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI

        “KIVILCIM HANIM HAMİLESİNİZ”

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Doğa, Meri’ye Fatih’in kendisini kıskanmadığını söylerken Abdullah, birlikte çalışmaya başladığı Işıl’a “İlk tanışmamızı unutun her şeye yeniden başlayalım” teklifinde bulunuyor. Pembe’nin, Nursema’ya söylediği “Seni evlendiririm” sözleri, anne kız arasında büyük bir kriz yaşanacağının sinyalini veriyor. Nilay’ın, annesine böbreğini vermek istemesi yayınlanan tanıtımla ortaya çıkarken Kıvılcım, doktorundan hamile olduğu haberini alıyor.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20:00’de Show TV’de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 85'inci Bölüm Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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