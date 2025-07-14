Zeynep Sever Demirel: Babasına benziyor diyeni engellerim

21 Eylül 2010'da nikâh masasına oturan Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, bu yıl üçüncü bebekleri Yasmin'i Şubat ayında dünyaya getirdi. Çiftin Yade ve Yeda adında iki kızları daha bulunuyor.

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Ünlü çift, tatil sezonunu açtı.

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Zeynep Sever Demirel, tatil anlarından sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu.

Şubat ayında doğum yapan Zeynep Sever Demirel, paylaştığı bikinili pozlarıyla sonrası fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Öte yandan, Zeynep Sever Demirel küçük kızıyla birlikte kendi çocukluk fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerine esprili bir uyarıda bulunarak, Yasmin’i eşi Volkan Demirel’e benzetenlere; "Bu posttaki bazı fotoğraflardan sonra Yasmin babasına benziyor diyene engeli basarım, ona göre." dedi.

Fotoğraflar: Instagram