6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. Bu gelişmeyle birlikte öğretmenler başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının maaşları yeniden belirlendi. Temmuz 2025 dönemi itibarıyla geçerli olacak yeni zam oranı, öğretmen maaşlarını da yukarı çekti. Peki, güncel zam oranıyla birlikte öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2025 Temmuz ayı memur maaş zammına göre yeni öğretmen maaşı…