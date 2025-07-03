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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı öğretmen maaşı Temmuz 2025: Öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi, öğretmen maaşı ne kadar oldu?

        Zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz öğretmen maaşı kaç TL'ye yükseldi?

        6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla memur maaş zammı da netleşti. Bu kapsamda başta öğretmenler olmak üzere tüm memur maaşları güncellendi. Peki, zamlı öğretmen maaşı kaç TL'ye yükseldi? İşte, 2025 Temmuz memur maaş zam oranına göre zamlı öğretmen maaşı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:38
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        • 1

          6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. Bu gelişmeyle birlikte öğretmenler başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının maaşları yeniden belirlendi. Temmuz 2025 dönemi itibarıyla geçerli olacak yeni zam oranı, öğretmen maaşlarını da yukarı çekti. Peki, güncel zam oranıyla birlikte öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2025 Temmuz ayı memur maaş zammına göre yeni öğretmen maaşı…

        • 2

          TÜİK 2025 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu

        • 3

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

          Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.

        • 4

          MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

          Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        • 5

          2025 TEMMUZ ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI KAÇ TL OLDU?

          Öğretmen maaşları yüzde 16,67 zam oranı ile 46 bin 378 TL'den, 53 bin 599 TL'ye yükseldi.

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