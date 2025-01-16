12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? Zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu
Emekli zammı 2025 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. Emekli maaşlarına %15,75 zam yapıldı. En düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL'ye çıkaran kanun teklifi, komisyonda kabul edildi. Bu gelişme sonrası kök maaşların nasıl değiştiği merak konusu oldu. Zamlı emekli maaşı hesaplama 2025 tablosu ne kadar maaş alacaklarını merak eden emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. SSK ve Bağkur kök emekli maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet ve SGK platformları üzerinden yapılabiliyor. Peki emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar maaş alacak?
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Emekli zammı 2025 yılının ilk yarısı için belli oldu. Emekli maaş zammı yüzde 15,75 olarak açıklandı. En düşük emekli aylığı da 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesiyle birlikte kök emekli maaşı sorgulama işlemleri hız kazandı. Yeni maaşlarını öğrenmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ‘’Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar maaş alacak, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı hesaplama 2025 tablosu…
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
En düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve hükümet tarafından açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte hem 4A-4B kapsamında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de 4C kapsamındaki memur emeklileri için önemli değişiklikler yapıldı.
Kök maaşlara yapılan zam oranları ve ek ödemeler ile toplam maaş miktarı yeniden belirlendi.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 15,75 ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan düzenlemede, maaşlara yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.
Bu zam oranı, emeklilerin kök maaşlarına doğrudan yansıtılırken, üzerine ek ödeme tutarları ve seyyanen destek ödemeleri de eklenecek.
Memur emeklileri için belirlenen zam oranı ise yüzde 11,54 olarak açıklandı.
Bu zam oranı, maaşlara eklenerek yeni maaş hesaplamaları yapılacak. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak ek ödeme tutarlarını da maaşlarına dahil ederek e-Devlet sistemi üzerinden güncel maaş bilgilerine ulaşabilecekler.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
2025 yılı için belirlenen en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 lira olarak açıklandı. Bu rakamın altında maaş alan emekliler için destek ödemesi yapılacak.
Taban maaşın altında ücret alanlar için aradaki fark, kapatılacak ve maaş 14 bin 469 TL olarak hesaplanacak.
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EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyebiliyor.
4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.
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EMEKLİ MAAŞI 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2025 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları hesaplandı. İşte, zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:
12.500 alanlar 14.469
12.600 alanlar 14.585
13.000 alanlar 15.048
13.500 alanlar 15.626
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15.000 alanlar 17.363
15.500 alanlar 17.941
16.000 alanlar 18.520
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18.000 alanlar 20.835
19.000 alanlar 21.993
20.000 alanlar 23.150
24.000 alanlar 27.780
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25.000 alanlar 28.938
26.000 alanlar 30.095
30.000 alanlar 34.725
31.000 alanlar 35.883
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32.000 alanlar 37.040
39.000 alanlar 45.143
40.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.
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ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak.
Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.