EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

En düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve hükümet tarafından açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte hem 4A-4B kapsamında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de 4C kapsamındaki memur emeklileri için önemli değişiklikler yapıldı.

Kök maaşlara yapılan zam oranları ve ek ödemeler ile toplam maaş miktarı yeniden belirlendi.