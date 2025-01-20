Emekli bayram ikramiyesi 2025 son durum: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı, yapılacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, 2025 emekli ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...
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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 2025 yılında da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi ödemesi alacak. 2025 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 15,75 oranında artış yaşamıştı. En düşük emekli maaşı da 14.469 TL’ye yükselmişti. Bu artışın ardından SGK 4A, 4B, ve 4C kapsamında milyonlarca emeklinin gözü zamlı bayram ikramiyesi tutarına çevrilmiş durumda. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı, yapılacak mı? İşte, Emekli bayram ikramiyeleri 2025 yılı tutarı hakkında detaylar.
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2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 artışla, 14 bin 469 liraya yükseltildi.
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2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM VAR MI?
Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3.472,5 liraya yükselecek.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart'ta başlayacak. Bayramdan bir veya iki hafta önce ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.
Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda bir çalışma yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak ödenmişti.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatmaya başlaması bekleniyor.
Bu doğrultuda, 30 Mart 2025'te başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.
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BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
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