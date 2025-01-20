SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 2025 yılında da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi ödemesi alacak. 2025 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 15,75 oranında artış yaşamıştı. En düşük emekli maaşı da 14.469 TL’ye yükselmişti. Bu artışın ardından SGK 4A, 4B, ve 4C kapsamında milyonlarca emeklinin gözü zamlı bayram ikramiyesi tutarına çevrilmiş durumda. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı, yapılacak mı? İşte, Emekli bayram ikramiyeleri 2025 yılı tutarı hakkında detaylar.