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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolda yürüyen kadına yumruk attı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen kadına saldırdı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, 16 Ocak Perşembe sabahı kaldırımda tek başına yürürken tanımadığı Y.E.Y. tarafından saldırıya uğradı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 00:05 Güncelleme: 20.01.2025 - 00:05
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        Yolda yürüyen kadına yumruk attı
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        Kahramanmaraş't kaldırımda yürüyen bir kadın, karşısında gelen ve henüz ismini öğrenilemeyen bir erkek tarafından saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

        Kadının burnu ve kaval kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

        "PSİKOLOJİM ALTÜST OLDU"

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yolda yürürken tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan genç kız, korku dolu dakikaları "Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı" sözleri ile anlattı.

        "SAĞ GÖZÜME PERDE İNDİ"

        Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembeydi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum" dedi.

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        "TEDAVİM HALA DEVAM EDİYOR"

        Saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğunu ifade eden Akdere, "Hastanede gözetim altındayken, düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki darbeleri, sol gözümün, kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını, kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü öğrendim ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor" diye konuştu.

        "SALDIRGANIN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

        Hastane sonrası Y.E.Y.'nin yakalanması için karakola gittiğini söyleyen Akdere, "İfadelerimde görgü tanıklarım, kamera kayıtlarım ve elimdeki darp raporum ile sözlü ifadem var. Tutuklanmasından o kadar çok emindim. Tüm ifadelerimi açık bir şekilde beyan ettim. Şahsın, 17 Ocak Cuma günü mahkemeye çıkacağını biliyordum ve tutuklanma haberini aldım. Aradan bir gün geçtikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bana bu saldırıyı yapan Y.E.Y.'nin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Psikolojisinin altüst olduğunu söyleyen Akdere, "Şu an bu bana yapılmış olabilir belki hayatta kalmış olabilirim ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Belki yaşamını yitirir ve ağır travmalar oluşturur. Ben şu anda sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim altüst olmuş durumda, bana yardımcı olun ve beni destekleyin" dedi.

        SERBEST BIRAKILDI

        Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan ve mahkemeye çıkarılan saldırgan Y.E.Y.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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