YÖK AÇIKLADI!

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, başvuruların 25-28 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.