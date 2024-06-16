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        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, son gün ne zaman? Üniversite ÖSYM YKS tercih/yerleştirme tarihleri takvimi 2024

        YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, son gün ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tercih/yerleştirme tarihleri

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tercihleri 8-9 Haziran'da sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. İyi bir üniversitenin hayalini kuran adaylar YKS tercihlerine göre üniversiteye yerleşecek. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre kontenjan ve başarı sıralaması belli olacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, son gün ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tercih/yerleştirme tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:52
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        • 1

          ÖSYM tarafından duyurulacak olan tarihlerde YKS tercihleri yapılacak. YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeler nasıl yapılır, son gün ne zaman?

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.

          Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

          2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

          2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

        • 3

          YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

          HANGİ ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAK?

          Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Adayların uyması gereken kurallar şu şekilde;

          Sınava atandığı salon/sırada girmesi, sınav başlamadan giriş belgesini teslim etmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevaplarını sınav süresi içerisinde vermesi, sınav gözetmeninin uyarılarına uyması gerekiyor. Bu kuralları ihlal eden adayların sınavları iptal edilecek

        • 4
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