YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

HANGİ ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAK?

Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Adayların uyması gereken kurallar şu şekilde;

Sınava atandığı salon/sırada girmesi, sınav başlamadan giriş belgesini teslim etmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevaplarını sınav süresi içerisinde vermesi, sınav gözetmeninin uyarılarına uyması gerekiyor. Bu kuralları ihlal eden adayların sınavları iptal edilecek