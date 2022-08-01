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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih süreci sürüyor! Üniversite tercih sonuç tarihi

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih süreci sürüyor!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler tercih sonuçlarına çevrildi. TYT puanıyla iki yıllık üniversite tercih edenler ve AYT puanıyla 4 yıllık üniversite yani lisans programlarını tercih edenler heyecan içerisinde YKS tercih sonuçlarını araştırıyor. İşte "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı...

01.08.2022 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS tercih işlemleri için son gün yaklaşırken gözler YKS tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. 27 Temmuz itibarıyla başlayan tercih işlemleri 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Tercih işlemleri devam eden milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte ÖSYM takvimi ile YKS sonuçları açıklanma tarihi hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başladı. 

    Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

  • YKS KILAVUZU YAYIMLANDI!

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.

    ÖSYM  "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19  Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. 

    Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

    YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • KS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. ercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. 

  • YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 5 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak tercih işlemleri ardından sonuçlar açıklanacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKL

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