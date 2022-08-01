YKS tercih işlemleri için son gün yaklaşırken gözler YKS tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. 27 Temmuz itibarıyla başlayan tercih işlemleri 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Tercih işlemleri devam eden milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte ÖSYM takvimi ile YKS sonuçları açıklanma tarihi hakkında merak edilen soruların yanıtı...