YKS için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarının sonuna gelen adaylar; TYT, AYT, YDT sınav tarihlerini mercek altına aldı. YKS sınav yerleri giriş belgesinin adaylarının erişimine sunulmasının ardından, sınava girilecek okul adı, salon-sıra no, YKS tarihi ve TYT saati gibi bilgiler netlik kazanmış oldu. Peki, "YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte YKS sınav takvimi...