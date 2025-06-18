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        Haberler Bilgi Gündem YKS TAKVİMİ 2025: YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri

        YKS takvimi 2025: YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu TYT oturumu ile başlıyor. Üniversite sınavına sayılı günler kala, YKS sınav yerleri giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Bir yıl boyunca hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarını sürdüren adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) tarihlerini gündemine aldı. Peki, "YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2025 YKS tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 00:20 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:20
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        • 1

          YKS için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarının sonuna gelen adaylar; TYT, AYT, YDT sınav tarihlerini mercek altına aldı. YKS sınav yerleri giriş belgesinin adaylarının erişimine sunulmasının ardından, sınava girilecek okul adı, salon-sıra no, YKS tarihi ve TYT saati gibi bilgiler netlik kazanmış oldu. Peki, "YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte YKS sınav takvimi...

        • 2

          YKS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

          2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

          21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        • 3

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

          YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

          YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

        • 5

          TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.

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