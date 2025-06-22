YKS taban puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?
TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2025 YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Geri sayım sürerken 2025 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili ÖSYM ve YÖK'ten gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Peki, 2025 YKS taban puanları açıklandı mı, ön lisans ve lisans tavan ve taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2025 hakkında detaylar...
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2 milyonu aşkın öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025 YKS) bu hafta sonu düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre; TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan üniversite sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek ve ardından tercih işlemleri başlayacak. Adaylar, lisans ve ön lisans tavan ve taban puanları doğrultusunda hedefledikleri bölümü ve okullar için tercih listeleri oluşturacak. Peki, YKS taban puanları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite 2025 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…
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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak.
Sınavın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık kitapçık verilecek.
Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
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2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Adayların sınav puanlarına ek olarak Ortaöğretim Başarı Puanı OBP de eklenecek.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KILAVUZ YAYINLANDI MI?
2025 YKS tercih kılavuzu sonuçların erişime açılmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte 2025 YKS tercih tarihleri belli olacak.
Ardından adaylar tercih işlemlerine başlayacak. Bu süreçte öğrenciler, istedikleri bölümleri ve okulları belirleyerek tercih listelerini hazırlayacak.
Bu noktada 2 yıllık bölümler için TYT taban puanları araştırılacak. 4 yılık üniversiteler için TYT, AYT, YDT puanı birlikte değerlendirilecek.
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2025 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. 2025 tavan ve taban puanları da yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
Buna göre, 2025 üniversite (YKS) taban puanları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak.
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2024 YKS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI NASIL?
Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2024) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler. ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz yıl hangi üniversiteden kaç puan aldığı bilgisine erişilebiliyor.
Aşağıdaki link aracılığıyla 2024 yılına ait 2 yıllık (ön lisans) ve 4 yıllık (lisans) bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2024 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
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