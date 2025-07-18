YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! (TYT, AYT, YDT) 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Üniversite sınavına giren adaylar heyecanla YKS sonuçlarını bekliyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak olan YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından şimdi gözler ÖSYM tarafından duyurulacak olan YKS sonucuna çevrildi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, TYT, AYT, YDT 2025 YKS sonuçları açıklanacağı tarih bilgisi
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YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. YKS sonuçları sadece ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylara ayrıca sonuç belgesi basılı olarak gönderilmeyecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. İşte, YKS sonuçları açıklanma tarihi
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 22 Temmuz’da açıklayacak.
Söz konusu sınav sonuçlarının erken açıklanacağına yönelik ise bir açıklama bulunmuyor. YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?
ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Üniversite tercih kılavuzunun da YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından duyurulması bekleniyor. Adaylar, belirlenen tarihler arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden tercihlerini yapabilecek.
Tercih süreci, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM, tercih işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için adayların kılavuzu dikkatle incelemesini ve tercihlerini son güne bırakmamasını öneriyor.