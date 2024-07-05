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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 YKS erken açıklanır mı?

        YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih: 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulandı. Sınava katılım gösteren üniversite adayları YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, YKS taban puanı ve sınav sonuçları ölçüsünde belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapabilecek. YKS sonuçları, ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek. İşte 2024 YKS sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 23:53 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:56
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        • 1

          YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Belirtilen tarihlerde sınava katılım gösteren adaylar, YKS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Hayal ettiği ünniversiteye girebilmek adına sınavda ter döken adaylar, "2024 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 2024 YKS sonuç tarihi...

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz’da açıklayacak.

        • 3

          TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ÖSYM, tercihler için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar 20 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı. 2024 yılında da sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

        • 4

          YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

          Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

          Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        • 5

          Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

          A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

        • 6

          AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        • 7

          A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

          Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

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