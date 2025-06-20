YKS ne zaman, TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor? (TYT,AYT,YDT) 2025 YKS tarihi, saati, oturum bilgisi ve soru dağılımı
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tarihini duyurdu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi. Bu noktada TYT, AYT, YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleşecek olan YKS sınav tarihi, saati, oturum bilgileri merak ediliyor. İyi bir üniversitenin hayalini kuran adaylar üniversite sınav süresinde sorulara doğru yanıt vermeye çalışacak. Peki, 2025 YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, (TYT,AYT,YDT) YKS tarihi, saati, oturum bilgisi ve soru dağılımı ile ilgili tüm detaylar
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YKS tarihi ve saati merak ediliyor. Üniversite sınavında ilk önce Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak. Ertesi gün ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınava girecek olan adaylar şimdi (TYT,AYT,YDT) 2025 YKS kaç dakika sürüyor ve saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtına odaklandı. Peki YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, 2025 YKS sınavı TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve süreleri...
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2025 YKS NE ZAMAN?
2025 TYT 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır
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YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın 3 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS’ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi.
Bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kız, 1 milyon 185 bin 257’sinin ise erkek adaylardan oluştuğunu belirten Özvar,
Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Özvar, adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu açıkladı.
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TYT - AYT - YDT SINAV SÜRESİ VE OTURUM BİLGİSİ
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.