Üniversite sınavına sayılı günler kalmasıyla YKS sınav yerleri araştırması sıklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı haziran ayında yapılacak. Sınav öncesi adaylar sınava kaç gün kaldığını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte YKS oturum tarihleri...