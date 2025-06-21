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        Haberler Bilgi Gündem YKS'de baraj var mı, yok mu? ÖSYM 2025 Üniversite sınavı YKS'de baraj puanı kalktı mı? YKS baraj puanı kaç, en az kaç almak gerekir?

        YKS'de baraj var mı, yok mu? 2025 YKS baraj puanı uygulaması kalktı mı?

        Üniversite hayali kuran adaylar YKS heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz senelerde olan baraj puanı uygulamasının bu sene yapılıp yapılmayacağına dair araştırmalar sıklaştı. Bu kapsamda "YKS'de baraj var mı, yok mu? 2025 YKS baraj puanı uygulaması kalktı mı?" soruları gündeme geldi. İşte konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 08:05 Güncelleme: 21.06.2025 - 08:05
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        • 1

          Üniversite sınavı için uzun bir süredir çalışmalarına devam eden öğrenciler, YKS ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. YKS sınavı ile detayları merak eden katılımcılar "Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, YKS sınavı baraj uygulamasında değişiklik yapıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        • 2

          2025 YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI, YOK MU?

          2022 yılından itibaren üniversite sınav sisteminde önemli bir değişikliğe gidilerek TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) için uygulanan baraj puanı kaldırıldı.

          Önceden adayların tercih yapabilmesi için TYT'den en az 150, AYT'den ise 180 puan alması zorunluyken, yeni düzenlemeyle birlikte bu sınır ortadan kalktı.

        • 3

          YKS'DE NET HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

          TYT, AYT ve YDT oturumlarında puan hesaplama aşamasında her testin kendine özgü bir ağırlığı bulunur. Ancak yanlış doğruyu götürdüğü için net hesaplaması şu şekilde yapılır:

          (Doğru Sayısı) - (Yanlış Sayısı / 4) = Net Sayısı

          Bu hesaplama, 2025 YKS puan hesaplama sisteminde de aynı şekilde uygulanacaktır.

        • 4

          YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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