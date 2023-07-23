YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
YKS sonuçlarının 20 Temmuz Perşembe günü itibari ile duyurulmasının ardından öğrenciler; 200, 225, 250, 275 ve 300 puanla hangi üniversitelere girebileceklerine ilişkin araştırmalar yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık olarak 200, 225, 250, 275 ve 300 puanla alım yapan üniversiteler...
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YKS sonuçları ile ilgili olarak ÖSYM, resmi duyurusunu yayınladı ve Türkiye'nin dört bir yanında onlarca öğrencinin katılım gösterdiği sınavın sonuçlarını açıkladı. Büyük bir özveriyle hazırlandıkları sınavda aldıkları puanları öğrenen öğrenciler şimdi, hangi puanla hangi üniversitelere girebileceklerine ilişkin aramalarına devam ediyor. İşte,YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan üniversiteler...
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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYMnin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
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YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
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200,225,250,275,300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?
YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından 200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan2 yıllık ve 4 yıllıküniversite taban puanları araştırmalara başlandı.
Tercihlerde üniversite taban puanları ile bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak. İşte YKS taban puanlarına ilişkin detaylar;
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2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.
YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.
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2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.
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