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Yılmaz Kunt'tan Sevda Erginci ve Pınar Tartan açıklaması

Yılmaz Kunt, kendisi gibi oyuncu olan Sevda Erginci ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra model Pınar Tartan ile görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Kunt'tan 'ayrılık' ve 'yeni ilişki' iddiasına dair açıklama geldi

02.06.2022 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yılmaz Kunt, dün akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kunt, "Şu an bir şey yapmıyorum, yazın ve eylülde birkaç işimiz var. Tatil yok, ailemin şirketinde çalışacağım." dedi.

  • Öte yandan geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Sevda Erginci ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra model Pınar Tartan ile görüntülenen Yılmaz Hunt'un, yeni bir ilişkiye başladığı ileri sürülmüş ve akıllara "Ayrılık sebebi Tartan mı?" sorusunu getirmişti.

  • "ALDATMA YOK!"

    Konuya ilişkin açıklamada bulunan 27 yaşındaki oyuncu, "Hiç öyle bir şey yok. Biz Sevda ile konuşup ayrıldık. O gün biz çekilirken Pınar ile arkadaş grubumuz da vardı. O anda o kare yakalandı. Üzücü bir durum ama hem benim için hem de Pınar için, sonuçta ikimizin de ailesi var." ifadelerini kullandı.

  • SEVDA ERGİNCİ İLE YILMAZ KUNT ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Her şey Seray Öztürk'ün, Erginci ile aşk yaşarken kendisiyle mesajlaşan Kunt'un yazışmalarını Instagram hesabından paylaşmasıyla başlamıştı. Geçtiğimiz yıl aileleriyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Erginci ile Kunt, yaşadıkları ifşa şoku sonrası birbirlerini silmişti.

  • "EVLİLİK YOLUNDAYKEN SÜREKLİ BENİMLE BULUŞMAYA ÇALIŞTIN"

    Paylaşılan mesajlarda ünlü oyuncunun, Öztürk ile buluşmak için mesajlar attığı görülmüştü. Avukat Seray Öztürk'ün, Kunt'la tüm yazışmalarının ifşa olduğu hesabından Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci hakkında çıkan evlilik haberi de yayınlanmıştı.

    Seray Öztürk'ün Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" ifadeleri yer alıyordu.

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