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        Haberler Gündem Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi?

        Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi?

        Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Heyecanla beklenen yılbaşı tatili için plan yapanlar "31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, yılbaşının hangi güne denk geldiğine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:49
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        • 1

          Yeni yıl heyecanı kasım ayının son günlerine girilmesiyle başladı. Tüm dünya 31 Aralık gecesi 2023'ü geride bırakıp 2024 yılına "Merhaba" diyecek. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? İşte, konuya dair bilgiler...

        • 2

          YILBAŞI HANGİ GÜN, 1 OCAK 2024 TATİL Mİ?

          Bu sene yılbaşı gecesi yani; 31 Aralık'ı 1 Ocak’a bağlayan gece pazar gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatildir. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2024 gününden ibaret olacak.

        • 3

          2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Resmi tatil günleri 2024 yılında 13,5 gündür. İşte 2024 resmi tatil günleri:

          Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

          Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

          Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

          Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

          Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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