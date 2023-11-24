Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi?
Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Heyecanla beklenen yılbaşı tatili için plan yapanlar "31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, yılbaşının hangi güne denk geldiğine ilişkin detaylar...
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Yeni yıl heyecanı kasım ayının son günlerine girilmesiyle başladı. Tüm dünya 31 Aralık gecesi 2023'ü geride bırakıp 2024 yılına "Merhaba" diyecek. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? İşte, konuya dair bilgiler...
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YILBAŞI HANGİ GÜN, 1 OCAK 2024 TATİL Mİ?
Bu sene yılbaşı gecesi yani; 31 Aralık'ı 1 Ocak’a bağlayan gece pazar gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatildir. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2024 gününden ibaret olacak.
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2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Resmi tatil günleri 2024 yılında 13,5 gündür. İşte 2024 resmi tatil günleri:
Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)
Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)
Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)
Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)
Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)
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