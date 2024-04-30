Yemeğin yapışmasını önlemekten tadını yoğunlaştırmaya kadar kullanabileceğiniz 10 mutfak hilesi!

7. YUMURTA KABUĞU GİRMESİNİ ÖNLEMEK

Yumurta kabuğu parçalarının yemeğinize girmesini önlemek için yumurtaları kenarlı bir yüzey yerine düz bir yüzeyde kırmanız daha iyi bir yöntemdir. Örneğin kase kenarına veya tezgah kenarına kırıkları içeri doğru gönderir, düz bir yüzey ise zarı sağlam tutarak kabuğu bir arada tutar bu yüzden düz zemini tercih edebilirsiniz.