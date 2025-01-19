Yeliz Yeşilmen evindeki yardımcısı tarafından soyulduğunu ileri sürdü: Çok kaybım var - Magazin haberleri

Yeliz Yeşilmen evindeki yardımcısı tarafından soyulduğunu ileri sürdü: Çok kaybım var - Magazin haberleri

Geçtiğimiz günlerde eski eşi ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyuran Yeliz Yeşilmen, tatil yapmak için Mısır'a gitmişti.

Tatili sona eren Yeliz Yeşilmen, eve dönünce tatsız bir durum yaşadı.

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"ÇOK KAYIP VAR"

Yeliz Yeşilmen, yardımcısı tarafından soyulduğunu ileri sürdü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeşilmen; "Ciddi ciddi çok kayıp var. 'Seni çok seviyorum' deyip deyip tatile gittiğim an kaçması da herhalde herkesin başına gelen bir olay diye düşünüyorum artık. Bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.