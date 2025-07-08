Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yazın en büyük sorunlarından biri terden akan makyaj... Bu 5 yöntemle makyajınızı daha kalıcı hale getirebilirsiniz!

        Yazın en büyük sorunlarından biri terden akan makyaj... Bu 5 yöntemle makyajınızı daha kalıcı hale getirebilirsiniz!

        Yaz mevsimi geldiğinde sadece sıcaklık değil, makyajın dayanıklılığı da kadınların en büyük sorunlarından biri haline geliyor. Özellikle sıcak havalarda terleme nedeniyle akıp giden fondöten, bulaşan maskara ya da parlayan cilt, gün boyu aynaya bakma ihtiyacını artırıyor. Ancak doğru teknikler ve birkaç etkili ürünle, makyajınızın saatlerce taze kalması mümkün. İşte yaz sıcağında bile bozulmayan makyaj için uygulanabilecek 5 etkili yöntem...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcakta bozulmayan makyaj için 5 yöntem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaz aylarında en sık yaşanan makyaj problemlerinden biri, ter ve nem nedeniyle yüzün kısa sürede parlak, makyajın dağılmış bir görünüme bürünmesidir. Ancak bazı püf noktalarıyla bu durumu kontrol altına almak mümkün. Cilt hazırlığından sabitleme spreyine kadar birçok aşamada yapılacak doğru adımlar, yaz makyajınızı daha kalıcı hale getirir. İşte makyajınızın gün boyunca ilk yapıldığı andaki gibi kalmasını sağlayacak yöntemler...

        CİLDİ HAZIRLAMADAN MAKYAJ YAPMAYIN

        Makyajın uzun süre kalıcı olması için ilk adım cildi iyi temizlemek ve nemlendirmektir. Yağlı veya terlemeye meyilli bir cilde doğrudan fondöten uygulamak, ürünün gün içinde kaymasına neden olabilir. Bu nedenle makyajdan önce hafif yapılı bir nemlendirici ve makyaj bazı (primer) kullanmak, hem ürünlerin daha iyi tutunmasını sağlar hem de pürüzsüz bir zemin yaratır.

        REKLAM

        YAĞSIZ VE UZUN SÜRELİ ÜRÜNLER TERCİH EDİN

        Yaz makyajında ürün seçimi kritik bir noktadır. “Long-wear” ya da “waterproof” ibareli ürünler, sıcak hava koşullarında bile makyajın yüzünüzde kalmasını kolaylaştırır. Özellikle fondöten, kapatıcı ve maskara gibi ana ürünlerin ter ve neme dayanıklı olması, bozulma riskini ciddi ölçüde azaltır.

        PUDRA VE SABİTLEYİCİ SPREYLERİN GÜCÜ

        Makyajın dayanıklılığını artırmak için pudra ve sabitleyici spreyler adeta kurtarıcı ürünlerdir. Transparan bir toz pudra ile T bölgesini sabitlemek, gün içinde oluşabilecek parlamayı önler. Ardından kullanılacak sabitleyici sprey ise makyajı kilitler ve terlemeye karşı ekstra bir koruma sağlar.

        AZ AMA ETKİLİ ÜRÜN KULLANIN

        Yaz aylarında yüzü fazla katmanla kapatmak, makyajın çabuk bozulmasına neden olur. Bu nedenle “az ürün, çok etki” prensibiyle hareket etmek önemlidir. Hafif yapılı BB kremler, kremsi allıklar ve çok amaçlı ürünlerle hem doğal hem de kalıcı bir görünüm elde edilebilir.

        MAKYAJI GÜN İÇİNDE TAZE TUTUN

        Ne kadar dikkat edilirse edilsin, yazın bir noktada tazelemeye ihtiyaç duyulur. Yanınızda taşıyacağınız yağ emici kağıtlar, mini pudralar ve sabitleyici spreyler, makyajınızı kolayca yenilemenize yardımcı olur. Özellikle öğle saatlerinde kısa bir rötuş, günün geri kalanında makyajınızı canlı tutar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Habertürk Anasayfa