Yazın en büyük sorunlarından biri terden akan makyaj... Bu 5 yöntemle makyajınızı daha kalıcı hale getirebilirsiniz!

Yazın en büyük sorunlarından biri terden akan makyaj... Bu 5 yöntemle makyajınızı daha kalıcı hale getirebilirsiniz!

Yaz aylarında en sık yaşanan makyaj problemlerinden biri, ter ve nem nedeniyle yüzün kısa sürede parlak, makyajın dağılmış bir görünüme bürünmesidir. Ancak bazı püf noktalarıyla bu durumu kontrol altına almak mümkün. Cilt hazırlığından sabitleme spreyine kadar birçok aşamada yapılacak doğru adımlar, yaz makyajınızı daha kalıcı hale getirir. İşte makyajınızın gün boyunca ilk yapıldığı andaki gibi kalmasını sağlayacak yöntemler...

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CİLDİ HAZIRLAMADAN MAKYAJ YAPMAYIN

Makyajın uzun süre kalıcı olması için ilk adım cildi iyi temizlemek ve nemlendirmektir. Yağlı veya terlemeye meyilli bir cilde doğrudan fondöten uygulamak, ürünün gün içinde kaymasına neden olabilir. Bu nedenle makyajdan önce hafif yapılı bir nemlendirici ve makyaj bazı (primer) kullanmak, hem ürünlerin daha iyi tutunmasını sağlar hem de pürüzsüz bir zemin yaratır.

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YAĞSIZ VE UZUN SÜRELİ ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Yaz makyajında ürün seçimi kritik bir noktadır. “Long-wear” ya da “waterproof” ibareli ürünler, sıcak hava koşullarında bile makyajın yüzünüzde kalmasını kolaylaştırır. Özellikle fondöten, kapatıcı ve maskara gibi ana ürünlerin ter ve neme dayanıklı olması, bozulma riskini ciddi ölçüde azaltır.

PUDRA VE SABİTLEYİCİ SPREYLERİN GÜCÜ Makyajın dayanıklılığını artırmak için pudra ve sabitleyici spreyler adeta kurtarıcı ürünlerdir. Transparan bir toz pudra ile T bölgesini sabitlemek, gün içinde oluşabilecek parlamayı önler. Ardından kullanılacak sabitleyici sprey ise makyajı kilitler ve terlemeye karşı ekstra bir koruma sağlar. AZ AMA ETKİLİ ÜRÜN KULLANIN Yaz aylarında yüzü fazla katmanla kapatmak, makyajın çabuk bozulmasına neden olur. Bu nedenle “az ürün, çok etki” prensibiyle hareket etmek önemlidir. Hafif yapılı BB kremler, kremsi allıklar ve çok amaçlı ürünlerle hem doğal hem de kalıcı bir görünüm elde edilebilir. MAKYAJI GÜN İÇİNDE TAZE TUTUN Ne kadar dikkat edilirse edilsin, yazın bir noktada tazelemeye ihtiyaç duyulur. Yanınızda taşıyacağınız yağ emici kağıtlar, mini pudralar ve sabitleyici spreyler, makyajınızı kolayca yenilemenize yardımcı olur. Özellikle öğle saatlerinde kısa bir rötuş, günün geri kalanında makyajınızı canlı tutar.