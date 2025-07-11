Yaz aşkının büyüsünü beyaz perdeye taşıdılar... Kalbinize dokunacak yaz aşkı temalı birbirinden duygusal 5 film!

FORGETTING SARAH MARSHALL – ACI BİR AYRILIKTAN DOĞAN TATLI BİR BAŞLANGIÇ

Peter, ünlü bir televizyon yıldızı olan sevgilisi Sarah tarafından terk edildikten sonra, acısını unutmak için Hawaii’ye tatile gider. Ancak kaderin cilvesiyle, Sarah da yeni sevgilisiyle aynı otele gelir.

Bu talihsiz rastlantı, Peter’ın kalbini yeniden açmasına ve kendini bulmasına neden olur. Tropik bir adada geçen hikaye, yaz aşkının hem iyileştirici hem de komik yönlerini başarıyla yansıtır.