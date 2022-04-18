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Yasak Elma son bölüm izle! 18 Nisan 2022 FOX TV ile Yasak Elma dizisi 139. yeni bölüm kesintisiz izle!

Yasak Elma son bölüm izle! FOX TV Yasak Elma 139. yeni bölüm tek parça izle!

FOX ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma son bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in paylaştığı Yasak Elma 139. bölümü ile 18 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Dizi severler Yasak Elma son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor. İşte, detaylar...

18.04.2022 - 22:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yasak Elma son bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı izleyici ile buluştu. Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerini paylaştığı Yasak Elma 139. bölümü ile  FOX TV'de ekrana geldi. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte Yasak Elma son bölüm kesintisiz izleme linki...

  • YASAK ELMA 139. SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolumler

  • YASAK ELMA 139. SON BÖLÜM ÖZETİ

    Yıldız Asuman’ın borçlarını Doğan’a belli etmeden kapatma derdine düşer. Ender, Doğan’ın gerçek yüzünü herkese göstermek ister. Ekin, Handan yüzünden Doğan’a karşı aşırı dolmuş durumdadır. Nihayet Handan’ın istediği olur ve Ekin’le Doğan karşı karşıya gelirler.

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