Yasak Elma 57. bölüm fragmanı

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 57. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde Şahika’nın tüm gerçekleri söylemesi Halit, Ender, Kaya ve Yiğit’in hayatını tamamen değiştirecektir. Şahika kendini aklamak adına yeni bir plan yapma hazırlığındayken, Halit ona olan güvenini yitirmeye başlar. Şahika Halit’i kaybedecek olduğunu anlar ve yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar verir.

YASAK ELMA 57. BÖLÜM FRAGMANI