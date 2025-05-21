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        Fildişi ticareti fil soyunu tehdit ediyor

        Filler, avlanması yasak türler arasında olsa da, yüksek karaborsa değerine sahip dişleri için avlanmaları sonucu soyları tükenme tehlikesi İle karşı karşıya. Fildişi, özellikle Çin, Vietnam ve diğer Asya ülkelerinde süs eşyası, mücevher ve tıbbi ürünlerde kullanıldığı için yüksek talep görmekte. Dünyada 1990'dan 2024'e kadar toplam 660 tona yakın kaçak fildişi ele geçirildi. Bu miktarın 522 tonu sadece ilk on ülkeden. Listede ilk sırayı 130 ton ile Kenya alıyor. İkinci sırada 106 ton ile Çin var. Fildişi, kilogram başına 1.000 ila 3.000 dolar arasında değişebilen karaborsa fiyatlarıyla satılıyor.

        Giriş: 21.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:27
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        #Fildişi
        #fil

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