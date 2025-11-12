Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Küresel emeklilik endeksi

        Küresel Emeklilik Endeksi’nde notumuz ‘D’

        Marsh McLennan (NYSE: MMC) çatısı altında faaliyet gösteren ve kurumların yatırım hedeflerini gerçekleştirmelerine, işin geleceğini şekillendirmelerine ve çalışanlarının sağlık ve emeklilik sonuçlarını iyileştirmelerine destek veren küresel danışmanlık şirketi Mercer ile yatırım profesyonellerinin küresel birliği olan CFA Enstitüsü, 17'nci yıllık Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi (MCGPI) sonuçlarını açıkladı. Dünya nüfusunun yüzde 65'ini kapsayan endekste Türkiye, D notu ile son dört ülke arasında yer aldı.

        Giriş: 12.11.2025 - 18:32 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:32
