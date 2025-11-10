Habertürk
Habertürk
        Dünyanın elma üretimi nereden geliyor?

Dünyanın elma ihtiyacını kim karşılıyor?

        Dünyanın elma ihtiyacını kim karşılıyor?

        Yılda 48 milyon tonun üzerinde elma yetiştiren Çin dünyanın en büyük elma üreticisi. Bu miktar küresel üretimin yarısından fazlasını oluşturmakta. Avrupa Birliği'nin yıllık elma üretimi ise yaklaşık 11,1 milyon ton. Polonya, İtalya, Fransa ve İspanya üretimde başı çekerken, Polonya tek başına yaklaşık 4,3 milyon ton elma üretmekte. Yılda yaklaşık 4,2 milyon ton üretim yapan Türkiye, hem taze tüketim hem de meyve suyu üretimi için tercih edilen Amasya gibi çeşitleriyle tanınmakta.

        Giriş: 10.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 10.11.2025 - 13:02
        #elma
        #Elma üretimi
        #Elma ihracatı

        Yazı Boyutu