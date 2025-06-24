Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular sürüyor. Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Vatandaşlar, kredi veya gelir durumuna bakılmaksızın kampanyaya katılım sağlayabiliyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyası nasıl işliyor, başvuru nereden yapılır, ödeme planı nasıl? İşte, kampanyanın tüm detayları...